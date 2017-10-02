OCTOBER 5TH
BEVERLY HILTON HOTEL – LOS ANGELES , CALIFORNIA
6PM OPENING RECEPTION
7PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING
– DATARI AUSTIN LONDON
– SIWY DENIM
9PM SS/18 RUNWAY MAGAZINE PRESENTS: RUNWAY SHOWS FEATURING
– RESTY LAGARE
– ELIE MADI
– ROCKY GATHERCOLE
OCTOBER 6TH
BEVERLY HILTON HOTEL
4PM DOORS OPEN
5PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING
– ILAVA
– MARRISA CLARK
– SANJA BOBAR
7PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING
– WICKED THINGS BOUTIQUE
– DAIR BY ODAIR PERERIA
– FERNANDO ALBERTO ATELIER
9PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING
– USAMA ISHTAY
– DEXTER SIMMONS
– CHARLES AND RON
OCTOBER 7TH
BEVERLY HILTON HOTEL
2PM COCKTAIL RECEPTION
3PM SS/18 KIDS RUNWAY SHOWS FEATURING
– WANDA BEAUCHAMP
– LIL JEWELS BOUTIQUE
5PM SS/18 RUNWAY SHOW FEATURING
– SURPRISE DESIGNER
7PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING
– JONATHAN MARC STEIN
– DINKRA
– DIANA COUTURE X LE CIEL DESIGN
9PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING
– MICHAEL NGO
– MISTER TRIPLE X
10PM AFTER PARTY / LE GRAN FASHION FESTIVAL @ LE JARDIN HOLLYWOOD
OCTOBER 8TH
BEVERLY HILTON HOTEL
4PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY
5PM SS/18 SWIM COLLECTIONS FEATURING
– HONEY BEE SWIM
– GYV ME BODY
– ALINA PETRA
7PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING
– ANTHONY RUBIO
– ROCHELLE GOODRICK
– JOVANI LA
9PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING
– NIDAL NOUAIHED
– ARZAMENDI STYLE
– LAUREL DEWITT
10PM CLOSING NIGHT GALA @ SKYBAR HOSTED BY SOCIETY UNICI
W/ SPECIAL FASHION PRESENTATION
See all of Art Hearts shows at www.artheartsfashion.com