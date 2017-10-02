OCTOBER 5TH

BEVERLY HILTON HOTEL – LOS ANGELES , CALIFORNIA

6PM OPENING RECEPTION
7PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING
– DATARI AUSTIN LONDON

– SIWY DENIM

9PM SS/18 RUNWAY MAGAZINE PRESENTS: RUNWAY SHOWS FEATURING

– RESTY LAGARE

– ELIE MADI

– ROCKY GATHERCOLE

 

OCTOBER 6TH

BEVERLY HILTON HOTEL

4PM DOORS OPEN

5PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING

– ILAVA

– MARRISA CLARK

– SANJA BOBAR

7PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING

– WICKED THINGS BOUTIQUE

– DAIR BY ODAIR PERERIA

– FERNANDO ALBERTO ATELIER

9PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING

– USAMA ISHTAY

– DEXTER SIMMONS

– CHARLES AND RON

 

OCTOBER 7TH

BEVERLY HILTON HOTEL

2PM COCKTAIL RECEPTION

3PM SS/18 KIDS RUNWAY SHOWS FEATURING

– WANDA BEAUCHAMP

– LIL JEWELS BOUTIQUE

5PM SS/18 RUNWAY SHOW FEATURING

– SURPRISE DESIGNER

​7PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING

– JONATHAN MARC STEIN

– DINKRA

– DIANA COUTURE X LE CIEL DESIGN

​​9PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING

– MICHAEL NGO

– MISTER TRIPLE X

10PM AFTER PARTY / LE GRAN FASHION FESTIVAL @ LE JARDIN HOLLYWOOD

OCTOBER 8TH

BEVERLY HILTON HOTEL

4PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY

5PM SS/18 SWIM COLLECTIONS FEATURING

– HONEY BEE SWIM

– GYV ME BODY

– ALINA PETRA

7PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING

– ANTHONY RUBIO

– ROCHELLE GOODRICK

– JOVANI LA

 

9PM SS/18 RUNWAY SHOWS FEATURING

– NIDAL NOUAIHED

– ARZAMENDI STYLE

– LAUREL DEWITT

10PM CLOSING NIGHT GALA @ SKYBAR HOSTED BY SOCIETY UNICI

W/ SPECIAL FASHION PRESENTATION

See all of Art Hearts shows at www.artheartsfashion.com

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