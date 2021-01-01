Гидра официальный сайт

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Площадка Hydra Hydra — криптомаркет нового поколения.

Гидра ТORговая площадка

Ссылки Hydra

Hydra Onion (магазин Гидра онион) — уникальная торговая площадка в сети ТОР.

Маркет работает на всей территории РФ, Беларусии, Украины, Казахстана функционирует круглосуточно, 7 дней в неделю, постоянная онлайн поддержка, авто-гарант, автоматические продажи с опалтой через киви или биткоин.

Гидра полностью безопасна и написана на современных языках программирования.

Основная проблема при регистрации на гидре – это поиск правильной ссылки. Помимо тор ссылки, есть ссылка на гидру без тора.

Преимущества сайта магазина заключаются в том, что:

Hydra — самый удобный и безопасный криптомаркет для покупки товара;

Интернет-магазин лучший в РФ, СНГ и за границей. Есть несколько главных различий, в сравнении с другими площадками, благодаря которым покупатели и продавцы выбирают только Гидру;

Отсутствует общеизвестные уязвимости в безопасности (по заявлению администрации hydra центр);

Вы можете создать свой биткоин кошелек, обменник биткоина (киви в биткоин);

Сайт обладает лучшей системой приватности и анонимности. За все время работы площадки не было ни одной утечки личных данных пользователей и продавцов сайта.

Безостановочно появляются новые инструменты, позволяющие действовать в сети анонимно.

В следствии чего возникли онион сайты (порталы, существующие в доменной зоне onion).

Из полезных новинок:

возможность быстро найти необходимый товар;

удобный поиск по городам;

покупки можно совершать моментально;

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покупки можно совершать моментально;

не нужно ждать подтверждения транзакции в блокчейне;

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Как уже было сказано, Гидра – самый крупный центр нарко торговли в тор браузере.

В этом маркетплейсе есть возможность купить то, что в открытом доступе приобрести очень сложно или невозможно. Каждый зарегистрированный покупатель может зайти в любой из имеющихся на сервисе магазинов и купить нелегальный товар, организовав его поставку в города России и страны СНГ. Преобритение товара возможна в любое время суток из любого региона. Особое преимущество данной площадки это систематическое обновление ассортимента магазинов.

Выбрать и пробрести товар услугу не составит труда. Перед покупкой можно ознакомиться с отзывами покупателей.

Поэтому пользователь сайта может заранее оценить качество будущей покупки и принять решение, нужен ему продукт или все же от этой покупки стоит отказаться.

Особенность анонимного интернет-криптомаркета в наличии службы тайных покупателей. Они следят за тем, чтобы товары, которые представлены в магазинах соответствовали заявленным требованиям и даже делают в выборочных случаях химический анализ предлагаемых веществ. Если по каким-то причинам находится несоответствие качеству товара, товар немедленно снимают с продажи, магазин блокируют, продавец получает штраф.

Курьера можно заказать в любой регион РФ и СНГ, указав адрес, где будет удобно забрать товар. Покупка передается в виде прикопа. После того, как покупатель подтвердит наход товара, удостоверится в качестве продукта продавец получит свои деньги. Если с качеством или доставкой в момент покупки возникли проблемы, покупатель имеет право открыть спор, к которому мгновенно подключатся независимые администраторы Гидры.

Оплата веществ производится в крипте, и в большинстве случаев продавцы предпочитают принимать оплату через внутренний счет магазина. Однако некоторые магазины готовы принять оплату рублями через КИВИ кошелек. Сами админы портала советуют производить оплату биткоинами, так как это самый надежный способ расчетов, который также позволяет сохранить анонимность проводимых операций.

Что такое ТОР и зачем он необходим

TOR — это технология, которая позволяет ананимизировать личность человека в сети интернет. Расшифровывается TOR как The Onion Router — луковый маршрутизатор.

Tor первоначально был военным проектом США, но в скором времени его открыли для спонсоров, и теперь он называется Tor Project. Основная идея этой технологии — обеспечение безопасности и анонимности в сети, где большинство участников не доверяют друг другу. Смысл этой сети в том, что данные проходят через несколько компьютеров, шифруются, у них меняется IP-адрес и вы получаете защищённый канал передачи данных.

Что обязательно нужно учитывать при работе с Гидра сайтом?

От некачественных сделок с различными магазинами при посещении сайта не застрахован ни один пользователь.

В связи с этим модераторы портала советуют:

смотреть на отзывы.

Отзывы покупателей это важнейший критерий покупки. Мнения могут повлиять на окончательное решение о покупке товара или клада. Благодаря оставленным комментариям можно узнать о качестве товара, способах его доставки и других деталях сотрудничества с магазином;

Отзывы покупателей это важнейший критерий покупки. Мнения могут повлиять на окончательное решение о покупке товара или клада. Благодаря оставленным комментариям можно узнать о качестве товара, способах его доставки и других деталях сотрудничества с магазином; подтверждать покупку только после того, как будет подтверждено ее качество. Если появились проблемы, а подтверждение сделано раньше, в таком случае деньги не удастся вернуть;

оставлять отзывы после покупки. Это поможет другим покупателям сделать правильный выбор и не ошибиться при выборе товара;

придумывать абсолютно новые пароли и логины для каждого нового пользователя перед регистрацией. Желательно, чтобы пароли и логины, не были ранее задействованные на других ресурсах. Это позволит соблюсти анонимность;

Обратите внимание, что переодически домен Гидры обновляется ее создателями. Дело в том, что сайт практически ежедневно блокируют, и покупателям в результате не удается войти на площадку, не зная актуальных ссылок. Чтобы избежать подобной проблемы, администрация портала советует добавить официальную страницу Гидры в закладки. Сохрани все ссылки себе на сайт и делись ими со своими друзьями.

Потенциальный пользователь должен пройти регистрацию для того, чтобы пользоваться всеми возможностями Гидры.

Когда система подтвердит регистрацию пользователя, он получит доступ к правилам пользования площадки. Также сразу после входа он получит возможность пополнить баланс аккаунта, чтобы тут же приступить к покупкам.

Пополнение баланса на криптомаркета Гидра заслуживает отдельного внимания. Дело в том, что для внесения в кошелек стандартной валюты площадки – BTC – требуется вначале купить фиат, который сразу нужно будет обменять на крипту. Купить его можно либо на криптовалютной бирже, либо в специальном обменнике.

Когда фиат будет преобретен и обменен на определенное количество биткоинов, останется перевести деньги в системе. Чтобы это сделать, нужно скопировать адрес кошелька, который был выдан при регистрации, и отправить на него нужную сумму посредством использования различных платежных систем (например, КИВИ). Также обмен в bitcoin может быть реализован на самой площадке в специальном разделе «обмен».

Как не потерять деньги на сайте мошенников

Для защиты от обманных сайтов, была придумана сеть отказоустойчевых зеркал.

Чтобы не попасть на мошеннические сайты сохрани ссылку зеркала на этот сайт в закладки. Скопируйте все рабочие ссылки с этого сайта к себе на компьютер так как Роскомнадзор может удалить сайт.

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