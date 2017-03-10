LOS ANGELES FASHION WEEK FALL/WINTER 2017 SEASON SCHEDULE

MARCH 11TH

OPENING VIP PARTY @ LE JARDIN HOLLYWOOD

1OPM DOORS OPEN / GUEST LIST CLOSES AT 11PM

MARCH 12TH

NICOLE MILLER POP UP CHARITY EVENT

6PM DOORS OPEN @ NICOLE MILLER SUNSET

MARCH 14TH

RUNWAY SHOWS AT BEVERLY HILTON

6PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY

7PM RUNWAY SHOWS FEATURING

HALE BOB

DAIR BY ODAIR PERERIA

DANNY NGUYEN COUTURE

8PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY

9PM RUNWAY SHOWS FEATURING

USAMA ISHTAY

KENNETH BARLIS

SEN COUTURE

MARCH 15TH

RUNWAY SHOWS AT BEVERLY HILTON

6PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY

7PM RUNWAY SHOWS FEATURING

LILY MAROTTO

JONATHAN MARC STEIN
CHARLES AND RON

8PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY

9PM RUNWAY SHOWS FEATURING

RICH BY RICHIE RICH

FERNANDO ALBERTO ATELIER

MISTER TRIPLE X BY ERIK ROSETE

MARCH 16TH

RUNWAY SHOWS AT BEVERLY HILTON

4PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY

5PM RUNWAY SHOWS PRESENTED BY CURVY COUTURE

KIYONNA CLOTHING

NORAHS KHAN DESIGNS

PHILTHY RAGZ

BURNING GUITARS GEAR

6PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY

7PM RUNWAY SHOWS FEATURING

LIL JEWELS BOUTIQUE

ARZAMENI STYLE

21 REASONS WHY BY MADELINE STUART

WILLFREDO GERARDO

8PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY

9PM RUNWAY SHOWS FEATURING

ALBERT FONTANILLA

HOUSE OF BYFIELD

STELLO

MARCH 17TH

RUNWAY SHOWS AT BEVERLY HILTON

4PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY

5PM RUNWAY SHOWS PRESENTED BY BEST TALENT GROUP

MONNALISA

ART INSTITUTE OF HOLLYWOOD

JESSIE LIU

6PM COCTAIL RECEPTION & ART GALLERY

7PM RUNWAY SHOWS FEATURING

LISA NICOLE COLLECTION

DAHIL REPUBLIC OF COUTURE

ADOLFO SANCHEZ

8PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY

9PM RUNWAY SHOWS FEATURING

RESTY LAGARE

ROCKY GATHERCOLE

ELIE MADI

MARCH 18TH

RUNWAY magazine CLOSING GALA & FASHION FESTIVAL
ORA HOLLYWOOD
1710 N Las Palmas Ave, Los Angeles, CA 90028

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