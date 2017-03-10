LOS ANGELES FASHION WEEK FALL/WINTER 2017 SEASON SCHEDULE
MARCH 11TH
OPENING VIP PARTY @ LE JARDIN HOLLYWOOD
1OPM DOORS OPEN / GUEST LIST CLOSES AT 11PM
MARCH 12TH
NICOLE MILLER POP UP CHARITY EVENT
6PM DOORS OPEN @ NICOLE MILLER SUNSET
MARCH 14TH
RUNWAY SHOWS AT BEVERLY HILTON
6PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY
7PM RUNWAY SHOWS FEATURING
HALE BOB
DAIR BY ODAIR PERERIA
DANNY NGUYEN COUTURE
8PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY
9PM RUNWAY SHOWS FEATURING
USAMA ISHTAY
KENNETH BARLIS
SEN COUTURE
MARCH 15TH
RUNWAY SHOWS AT BEVERLY HILTON
6PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY
7PM RUNWAY SHOWS FEATURING
LILY MAROTTO
JONATHAN MARC STEIN
CHARLES AND RON
8PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY
9PM RUNWAY SHOWS FEATURING
RICH BY RICHIE RICH
FERNANDO ALBERTO ATELIER
MISTER TRIPLE X BY ERIK ROSETE
MARCH 16TH
RUNWAY SHOWS AT BEVERLY HILTON
4PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY
5PM RUNWAY SHOWS PRESENTED BY CURVY COUTURE
KIYONNA CLOTHING
NORAHS KHAN DESIGNS
PHILTHY RAGZ
BURNING GUITARS GEAR
6PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY
7PM RUNWAY SHOWS FEATURING
LIL JEWELS BOUTIQUE
ARZAMENI STYLE
21 REASONS WHY BY MADELINE STUART
WILLFREDO GERARDO
8PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY
9PM RUNWAY SHOWS FEATURING
ALBERT FONTANILLA
HOUSE OF BYFIELD
STELLO
MARCH 17TH
RUNWAY SHOWS AT BEVERLY HILTON
4PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY
5PM RUNWAY SHOWS PRESENTED BY BEST TALENT GROUP
MONNALISA
ART INSTITUTE OF HOLLYWOOD
JESSIE LIU
6PM COCTAIL RECEPTION & ART GALLERY
7PM RUNWAY SHOWS FEATURING
LISA NICOLE COLLECTION
DAHIL REPUBLIC OF COUTURE
ADOLFO SANCHEZ
8PM COCKTAIL RECEPTION & ART GALLERY
9PM RUNWAY SHOWS FEATURING
RESTY LAGARE
ROCKY GATHERCOLE
ELIE MADI
MARCH 18TH
RUNWAY magazine CLOSING GALA & FASHION FESTIVAL
ORA HOLLYWOOD
1710 N Las Palmas Ave, Los Angeles, CA 90028